Şerifoğlu: Keşke çocuklarımızın futbolsuzluğuna da böyle yansak

Eralp Şerifoğlu, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sonrasındaki paylaşımında “Keşke kendi çocuklarımızın futbolsuzluğuna, dertlerine da böyle yansak! Keşke bu kadar sevdalısı olduğumuz büyük takımlarımız bizim futbolumuza destek için 30 yılda bir kez olsun "pankart" dahi açabilecek fedakârlığı yapabilselerdi.” ifadelerini kullandı.

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından Eralp Şerifoğlu, ülke insanın kendi futbolunu düşünme yerine Türkiye takımlarına duyduğu sevdayı sorgularken, “Keşke kendi çocuklarımızın futbolsuzluğuna, dertlerine da böyle yansak!Keşke bu kadar sevdalısı olduğumuz büyük takımlarımız bizim futbolumuza destek için 30 yılda bir kez olsun "pankart" dahi açabilecek fedakârlığı yapabilselerdi.” ifadelerini kullandı.

Eralp Şerifoğlu’nun, geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sonrasındaki paylaşımı şöyle:

“Her derbi bizi kendimizle yüzleştirir:Futbol;İnsanlar üzerinde olumlu veya olumsuz büyük etkiler yaratan eşsiz bir oyundur. En aklı başında olan insanı bile yoldan çıkarıyor.

Sevinç ve hüzünde söylemler, çok kırıcı olabiliyor.Başkaları adına insan şaşırıyor.Mantıkla taraftarlık örtüşmüyor!Esası, özü duygusal bağlılıktır.

Futbolun tarifsiz gücü vardır. Şimdi bazıları " o ben değilim" diyecek! Mantıklıyım, eşsizim, özelim, haklıyım, temizim, diyecek.Haklısın!Sen değilsin!

Aslındadoğruların ne olduğu da pek dert edilmiyor. "Kazanırsam bana helal. Kaybedersem kazanana haram!" düşüncesi kabul görüyor.Benim takımım temiz, diğerleri kirlidir. Evet! Herkes kirliyken tek temiz takımın, kendi takımı olduğuna inananlar var. “Temizsen böylesi kirli bir organizasyonda takımımın ne işi var?” diye soran yoktur ama.

Var ya;Organizasyonun başkanı dahil kimseye güvenilmiyor. Satılık olmadığına inanılan bir kurum veya şahıs yok. Bu ne kadar utanç verici bir tablodur.

Bir de hala daha güzel sevinenler ve üzülenler vardır. Futbola sadece futbol gözüyle bakabilen,oyun olarak değer verenler vardır. Bu grup futbolu var eden, değerini yaşatan insanlardır. İyi ki varlar.

Ve, keşke kendi çocuklarımızın futbolsuzluğuna, dertlerine da böyle yansak!Keşke bu kadar sevdalısı olduğumuz büyük takımlarımız bizim futbolumuza destek için 30 yılda bir kez olsun "pankart" dahi açabilecek fedakârlığı yapabilselerdi. Neyse;Karşılıksız sevmeye,küfre devam ediniz.”

