Şerifoğlu “İsmail gelecek adına umut veren, örnek bir karakter”

Eralp Şerifoğlu, 16 yaşındaki file bekçisi İsmail Birşen için yaptığı açıklamada “İsmail hareketleri, zekası, sevecenliği ve samimiyetiyle bizlere gelecek adına umut veren, örnek bir karakterdir.” ifadelerini kullandı

AKSA 1. Lig ekibi Yeni Boğaziçi'nin henüz 16 yaşındaki file bekçisiİsmailBirşen, AcapulcoHotel’de gerçekleştirilen kamp sonunda teknik heyet tarafından kampta en iyi performans sergileyen oyuncu olarak seçildi.

Genç kaleci, A takım kampında takım antrenmanları dışında ek olarak tek başına salon çalışmaları ile ekstra antrenmanlar yaptı. Özellikle çift kalelerde gösterdiği performans ile teknik heyetten tam not alan İsmail, bu sezon formayı yaş ile değil performans ile zorlayacağını gösterdi.

Genç eldivenin Türkiye’den gerek süper lig gerekse 1. Lig takımlarının scout ekipleri tarafından da son yıllarda yakından takip edildiği bildirilmekte.

Bu arada gençlere bu şekilde kendilerini gösterme fırsatı veren teknik direktör Eralp Şerifoğlu, camia ve futbolcu gençlerin aileleri tarafından takdir alıyor.

ÖRNEK BİR KARAKTER

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail’in neden kampın yıldızı seçildiğini şu sözlerle açıkladı:

Sportif Başarıdan önce; Bu genç yaşında kendini tanıyan, ne istediğini bilen, kendine, çevresine, işine saygılı...

Özveriyi, mütevaziliği, öğrenmeyi, çalışmayı esas almış...

Konuşmaları, hareketleri, zekası, sevecenliği ve samimiyetiyle bizlere gelecek adına umut veren, "örnek bir karakterdir" İsmail evladımız...

Öncelikle bu Evladımızı yetiştiren ailesini ve yaşamına dokunan herkesi kalpten kutlarım...

Yürümek istediği yolda kişiliğinden, inandığı değerlerden asla taviz vermeden yürüyecektir.

Özünde, insana sevgi ve saygı olan bir sporcunun, insanın başarısız olması söz konusu bile olamaz...

Çünkü O daha şimdiden MUTLU!

Onu Seviyor ve Ona inanıyoruz...

Sahip olduğun bu değerleri hep koru Evlat.

Bahtı açık olsun.



