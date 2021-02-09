Şerifoğlu: Evlatları, futbolu özledik

Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kulüplerin onayı ile 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında 1 sezon futboldan uzak kalan futbol adamları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla futbola olan özlemlerini dile getiriyorlar.

Salgın nedeniyle karantina günleri yaşayan ülkede futbola olan özlemini dile getirenler arasında yer alan başarılı teknik direktör Eralp Şerifoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yeni Boğaziçi ile yaşadıkları şampiyonluk gününü hatırlattı.

Eralp Şerifoğlu paylaşımında, “Bir yıl önce bugün! Evlatları,futbolu özledik.” ifadelerini kullandı.

