Şerifoğlu: Ankaragücü'nü al da gel hocam

Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman'ın, UEFA'ya KKTC konusunda tepki göstermesi ülkemiz futbol camiasında gündem oldu. Hikmet Karaman'ın açıklaması sonrasında açıklama yapan futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu şu açıklamayı yaptı: "Hocam Hikmet Karaman. Ankaragücü'nü al da gel. Aysergi'de maç yapalım. Kahraman ol! Not: Söz veriyorum. Pulyalar benden olacak. Bekliyoruz."
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