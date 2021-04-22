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Şerifoğlu: Ankaragücü'nü al da gel hocam

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Şerifoğlu: Ankaragücü'nü al da gel hocam
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Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman'ın, UEFA'ya KKTC konusunda tepki göstermesi ülkemiz futbol camiasında gündem oldu. Hikmet Karaman'ın açıklaması sonrasında açıklama yapan futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu şu açıklamayı yaptı: "Hocam Hikmet Karaman. Ankaragücü'nü al da gel. Aysergi'de maç yapalım. Kahraman ol! Not: Söz veriyorum. Pulyalar benden olacak. Bekliyoruz."
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