Şerif Ogan, Cihangir’de görevde

Cihangir, kadın futbolunun önemli isimlerinden olan Şerif Ogan'ı altyapı antrenör ekibine kattı

Kadın futbolunun önemli ismi Şerif Ogan Cihangir’e transfer oldu. AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir, kadın futbolunun önemli isimlerinden olan Şerif Ogan'ı altyapı antrenör ekibine kattı.

Sportif kariyeri başarılarla dolu olan Şerif Ogan, bulunduğu takımlarda birçok başarılara imza attı. Hentbol branşında milli takımlar seviyesine yükselen, futbol tenisi branşında da FİFTA’nın Macaristan’da düzenlemiş olduğu şampiyonada KKTC Milli Takımı’yla 3. olmanın gururunu yaşayan Ogan, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği yapıyor.

Ogan, spora olan sevgisi ve ülke sporuna katkı sağlamak isteği sebebiyle Anadolu Üniversitesi, Spor Yönetimi Bölümü’nü de tamamladı. Ülkemizde Kadınlar Ligi’nin başlamasıyla birlikte önce Mağusa Gençlik Merkezi’nde,daha sonra Türkiye takımlarından Akdeniz Nurçelik‘te ve son olarak da Mağusa Spor Akademisi’nde şampiyonluklar yaşayıp, birçok kez gol kraliçesi oldu.

CONİFA tarafından ilk kez organize edilen Sapmi Kadın Milli Maçında, KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörlük görevini yürüttü. Lisanslı antrenör olan Ogan Cihangir altyapısı için çalışacak.

