Serie A'nın gol kralları Türkiye'de buluştu. Bu sezon Trendyol Süper Lig, daha önce İtalya'da en skorer oyuncu olmayı başarmış Icardi, Dzeko, Immobile ve Osimhen'in rekabetine sahne olacak

Serie A'nın gol kralları Türkiye'yi tercih etti. İtalya'da farklı yıllarda en skorer oyuncu olmayı başaran Icardi, Dzeko, Immobile ve Osimhen, Trendyol Süper Lig'i yıldızlar geçidine çevirdi.

Bu dört isim arasında Türkiye'ye ilk Mauro Icardi geldi. Arjantinli futbolcu, Inter formasıyla 2014-2015 sezonunda 22 golle Luca Toni ile, 2017- 2018 sezonunda da 29 golle Ciro Immobile ile birlikte Seri A'yı gol kralı olarak tamamladı.

Yıldız futbolcu bir de 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray adına rakip fileleri 25 kez havalandırarak bu duyguyu üçüncü kez tattı.

Serie A'da gol krallığı yaşayıp ülkemize gelen ikinci isim Edin Dzeko oldu. Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Boşnak santrfor 2016 - 2017 sezonunda Roma'da attığı 29 golle bu unvanı elde etti. Dzeko ayrıca 2009- 2010 sezonunda Wolfsburg formasıyla kaydettiği 22 golle Bundesliga'da krallık yarışını zirvede tamamladı.

Icardi ve Dzeko'yu, Seri A'nın son 10 yılına damga vuran golcülerden biri olan Ciro İmmobile takip etti. Beşiktaş'la yolu kesişen 34 yaşındaki futbolcu, önceki yıllarda İtalya'da 4 kez zirvede yer aldı. İmmobile ilk kez 2013 - 2014 sezonunda Torino formasıyla attığı 22 golle, krallık apoletini omzuna taktı.

Son olarak, Çizme'de krallık yaşayan bir başka isim Victor Osimhen'in de yolu Türkiye'ye düştü. Galatasaray'ın ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı Nijeryalı ünlü santrfor, 2022-2023 sezonunda attığı 26 golle Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olmasında büyük rol oynamıştı.

Başarısını gol krallığıyla süsleyen Osimhen, aynı zamanda güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle tüm Avrupa'nın takdirini kazandı. Bu dört santrforun kariyerindeki en ilginç nokta ise Immobile ve Icardi'nin 2017-2018 sezonunda 29 golle Seri A'da krallığı paylaşmasıydı.

