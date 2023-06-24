banner913
banner932
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
210 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
96 0
 
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
57 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
75 0
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
14 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
16 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
10 0
banner915

Serhatköy kaptanıyla kazandı

banner476

İktisatbank BTM 2.Ligin 3. Haftasının 2. Grup’ta Serhatköy konuk ettiği Zümrütköy’ü maçın başında ve uzatma dakikalarında kaptanı Engin’in attığı iki golle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı

banner825
Serhatköy kaptanıyla kazandı
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2.Ligin 3. Haftasının 2. Grup karşılaşmalarından Serhatköy ile Zümrütköy arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Serhatköy oldu.
Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanan maçta Serhatköy maçın başında ve uzatma dakikalarında kaptanın attığı iki golle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürdü.
Orta hakemliğini Mustafa Torun’un yaptığı maçta Serhatköy oyuna hızlı başladı ve 4. dakikada takım kaptanı Engin’le golü buldu. Daha sonrasında  karşılıklı ataklar ile geçen ilk devrede başka gol olmayınca ilk yari Serhatköy’ün 1 -  0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Zümrötkoy baskılarını  artırmasına karşın aradığı i beraberlik gplünü bulamadı ve 90+ 5’te Serhatköy kaptanı Engin bir kez daha sahneye çıkarak golünü atarak, maçın sonucunu belirledi. Serhatkoy 2 Zümrütkoy 0.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.