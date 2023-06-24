Serhatköy kaptanıyla kazandı

İktisatbank BTM 2.Ligin 3. Haftasının 2. Grup’ta Serhatköy konuk ettiği Zümrütköy’ü maçın başında ve uzatma dakikalarında kaptanı Engin’in attığı iki golle sahadan 2 – 0 galip ayrıldı

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbank BTM 2.Ligin 3. Haftasının 2. Grup karşılaşmalarından Serhatköy ile Zümrütköy arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Serhatköy oldu.

Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanan maçta Serhatköy maçın başında ve uzatma dakikalarında kaptanın attığı iki golle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürdü.

Orta hakemliğini Mustafa Torun’un yaptığı maçta Serhatköy oyuna hızlı başladı ve 4. dakikada takım kaptanı Engin’le golü buldu. Daha sonrasında karşılıklı ataklar ile geçen ilk devrede başka gol olmayınca ilk yari Serhatköy’ün 1 - 0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Zümrötkoy baskılarını artırmasına karşın aradığı i beraberlik gplünü bulamadı ve 90+ 5’te Serhatköy kaptanı Engin bir kez daha sahneye çıkarak golünü atarak, maçın sonucunu belirledi. Serhatkoy 2 Zümrütkoy 0.

