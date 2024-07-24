Serhat Deste Doğan Türk Birliği'nde

Hamitköy’ün genç yeteneği olan ve birçok takımın transfer listesindeki futbolcusu Serhat Deste’yi süper lig ekibi Doğan T. Birliği bonservisli olarak kadrosuna kattı

Sağ kanatta etkili futbolu ve attığı gollerle dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcuyu sarı lacivertliler bonservisli olarak kadrosuna kattı.Serhat Deste Hamitköy altyapısından çıktı ve beş yıldır bu kulüpte Yerli Yabancı Statüde forma giyiyordu.Serhat Deste, Hamitköy camiasına şöyle veda etti:“Sevgili Hamitköy camiası;Daha çocuk yaşta girdiğim bu kulüpte iyisi ile kötüsü ile birlikte 5 yıl geçirdim. Öncelikle bu güne kadar gelişmemde en ufak katkısı olan kim varsa teşekkürlerimi sunmak isterim. Burası benim yetiştiğim kulüp burada sonsuz anılar bıraktım. Oynadığım süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, Artık yeni denizlere yelken açma vaktim geldiğini farkettim, yeni maceralar, yeni insanlar tanımanın vakti geldiğini düşünüyorum. Mandrez camiası Hakkınızı helal edin”