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Serhat Deniz’le, Fenerbahçe yollarını ayırdı

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Serhat Deniz’le, Fenerbahçe yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörlük görevini üstlenen Kıbrıslı Türk Serhat Deniz ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Serhat Deniz, Fenerbahçe ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde final oynamış, finalde Ankara Büyükşehir Belediyesi FomgetG.S.K takımına 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, sezonu ikinci tamamlamıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sayfasından yaptığı açıklama ile takımın teknik direktörlük görevini yürüten Serhat Deniz’in sözleşmesinin sona erdiğini duyurarak kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.
Konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Serhat Deniz’in sözleşmesi sona ermiştir.
Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”
 
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