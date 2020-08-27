Serhan da Boğa oldu

Özgür GÖKSEL
Doğan Türk Birliği Erdinç'ten sonra bir diğer tecrübeli futbolcusu Serhan Önet'i de bonservisi ile başka kulübe verdi.
Serhan Önet daha önce prensipte anlaştığı Göçmenköy'e bonservisi ile transfer oldu.
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