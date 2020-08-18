Serhan da Boğa oldu

Göçmenköy yeni sezonda kupa kazanma hedefiyle iddialı kadro oluşturmaya başladı.
Önemli takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren Başkent ekibinde Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu 1 önemli transfer daha gerçekleştirdi.
Göçmenköy, Doğan Türk Birliği'nin savunma oyuncusu Serhan Önet'i de kadrosuna kattı.
Serhan transferiyle Göçmenköy'ün savunma hattı daha da güçlenmiş oldu.
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