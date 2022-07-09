Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Porto ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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