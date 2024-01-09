Sergen’li Antalya, galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'udeplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Antalya temsilcisi, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Bitexen Antalyaspor'a 3 puanı getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.

Bu sonuçla teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini alan Bitexen Antalyaspor, puanını 28'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Siltaş Yapı Pendikspor ise 15 puanla küme düşme hattında kaldı.

