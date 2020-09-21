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Sergen Yalçın'ın testi negatif

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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı

Sergen Yalçın'ın testi negatif
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."
Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi maçında takımın başında olamayacak ama Konya maçından önce testi yine negatif çıkarsa kulübede olacak.
 
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