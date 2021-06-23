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Sergen Yalçın'ın kazanacağı para dudak uçuklattı

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Sergen Yalçın'ın kazanacağı para dudak uçuklattı

Beşiktaş geçtiğimiz gün çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

Sergen Yalçın'ın evinin önünde dün taraftarlar büyük kalabalık oluşturdu. Sonrasında yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ'ın aynı sitede oturduğu Yalçın'ı telefonla arayıp, evine davet etmesiyle yumuşadı.
Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın'ı telefonla arayarak, "Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir." ricasında bulundu.

TÜM HEDEFLERE ULAŞILIRSA 45 MİLYON LİRA KAZANACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılı hoca, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak.

Yalçın'ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Devler Ligi'nde minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL verilecek.
Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı toplam ücret 45 milyon TL'yi bulacak.

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