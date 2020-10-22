banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
4 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
35 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
409 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
18 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
33 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

Sergen Yalçın çıkış yolu arıyor

banner476

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandığı belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın, bu sorunu aşmak için Denizli deplasmanında bazı değişiklikler yapabileceği dile getiriliyor

Sergen Yalçın çıkış yolu arıyor
Beşiktaş’ta, Yukatel Denizlispor maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, zorlu deplasmanda bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi planladığı belirtiliyor.
Siyah beyazlılar; Hasic, Atakan, N’Koudou ve Mensah’tan bu maçta yararlanamayacak.
Licester City'den transfer olduğunda hafif sakatlığı bulunan RachidGhezzal’ın ise 45 dakika oynayacak durumda olduğu öğrenildi. Cezayirli oyuncu, 22 günlük arada hem tedavi oldu hem de özel çalışmalarla açığını kapatmaya çalıştı.
Kadrodaki eksikler nedeniyle Aboubakar’ı sol kanatta, Larin’i de ileri uçta deneyen Sergen Yalçın, son kararını maç günü verecek.
Orta sahada ise Atiba, Dorukhan, Josef de Souza ve Adem Ljajic’i düşünen deneyimli çalıştırıcının, Ljajic’in durumuna göre Oğuzhan’a da 11’de görev verebileceği belirtiliyor.
Savunmada ise Vida’nın yeniden 11’e dönmesi bekleniyor. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde oturan Hırvat oyuncunun partnerinin ise Welinton olacağı ifade edildi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.