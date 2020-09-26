Şeren’in özel şampiyonluğu

Karpaz ekibi Yeni Erenköy, teknik direktör Cenk Şeren yönetiminde özellikle sezonun ikinci devresi ile birlikte büyük bir çıkışa geçmiş ve önce grubunu ikinci tamamlamış, sonrasında ise yarı final ve final maçlarını da kazanarak, şampiyon olarak BTM Birinci Lige yükselmişti.

Meslekte 15. Yılını dolduran Yeni Erenköy, teknik direktörü Cenk Şeren ise sekizinci şampiyonluğunu yaşamanın gururunu yaşadı.

Yeni Erenköy’ün 40 yıl sonra elde ettiği şampiyonluk, 12 sezon görev yapan teknik direktör Cenk Şeren için ayrı bir gurur oldu.

