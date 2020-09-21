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Şeren finalde tribünde

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Şeren finalde tribünde
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  20 Eylül 2020 tarihinde oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, Yeni Erenköy – Karadeniz 61 maçında yaşananlardan dolayı,Yeni Erenköy teknik adamı Cenk Şeren’i 3 maçla cezalandırdı.
Cenk Şeren’e,saha içerinden veya saha dışından KTFF veya mensuplarının kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehditten dolayı 3 maç ceza verildi.
 
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