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Serdarlı’dan Ogün Dursun bombası

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BTM 2 Lig ekibi Serdarlı, BTM 1 kontenjanından kadrosunda oynattığı Hakan Çelik’le yollarını ayırarak Süper Lig tecrübesi de olan deneyimli solak Kaplıca Karadeniz 61futbolcusu Ogün Dursun’u kadrosuna kattı

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Serdarlı’dan Ogün Dursun bombası
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İktisatbankası BTM İkinci Lig’de grubunu lider bitiren Serdarlı, şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transferde kadrosunu güçlendirdi.
Serdarlı, BTM 1 kontenjanından kadrosuna kattığı Hakan Çelik’le yollarını ayırarak Süper Lig tecrübesi de olan deneyimli solak Ogün Dursun’u kadrosuna kattı. İktisatbankası BTM Birinci Lig kulüplerinden Kaplıca Karadeniz 61’den kiralanan yıldız futbolcu Serdarlı’nın başarısı için ter dökecek.
Öte yandan Serdarlı Kulübü, Dilekkaya’dan kaleci Zeki Çetinkol, Aslanköy’den Hüseyin Emre Sönmez ve Yeniceköy’denHüsyin İyici’yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
 
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