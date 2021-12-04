Serdarlı gol problemine 'Melhem'le çare bulacak

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlardan Serdarlı antrenör Halil Erdoğuş yönetiminde sezona hazırlanırken, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

BTM 2. Lig ekiplerinden Haspolat'ta gol kralı olan Hüseyin Melhem geçtiğimiz haftalarda almış olduğu futbolu bırakma kararından vazgeçti.

Melhem, Serdarlı Gençler Birliği Kulübü'nden gelen teklif sonrasında takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Serdarlı takımının gol problemine ilaç olması beklenen Hüseyin Melhem'in performansı merakla bekleniyor.