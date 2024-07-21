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Serdarlı finalist

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Orta hakemliğini Halil Atlar’ın yaptığı ve dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Serdarlı konuk ettiği Pergama’yı 4 – 1 mağlup ederek finalist oldu

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Serdarlı finalist
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Digitürk Kıbrıs BTM 2.lig yarı final karşılaşmasında Serdarlı ile Pergama takımları Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda mücadele etti.
Orta hakemliğini Halil Atlar’ın yaptığı ve dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Serdarlı sahadan 4 – 1 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı.
Maçın başında Serdarlı takımı öne geçerken bu golü ardından Pergama takımı penaltıdan bulduğu golle skoru 1- 1 yaptı. 30 dakikada ev sahibi Serdarlı yine öne geçti ve ilk devre 2 – 1 tamamlandı.
İkinci devreye de iyi başlayan Serdarlı 60’ıncı dakikada skoru 3 – 1’e getirirken, son dakikalarda bir gol daha bularak sahadan 4 – 1 galip ayrılarak finalde Ağırdağ Boğaz’ın rakibi oldu.
 
 
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