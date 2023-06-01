Serdarlı, anı maçını farklı kazandı

İktisatbank BTM 2. Lig takımları hazırlıklarına yaptıkları anı maçlarıyla devam ediyor.

Anı maçları kapsamında Serdarlı ile Kırıkkale, Serdarlı Kulübü’ne uzun yıllar hizmetleri bulunan Aziz Efeoğlu - Gürsel Küçükoğlu Anı Maçı’nda karşı karşıya geldi.

Cihangir'de oynanan mücadeleyi Serdarlı 5-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Serdarlı'nın gollerini Mustafa Yorgancı (2), Eser Yücel, Turgay Sütçüoğluları ve Ali Küçükoğlu kaydetti.

