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Serdarlı, anı maçını farklı kazandı

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Serdarlı, anı maçını farklı kazandı
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İktisatbank BTM 2. Lig takımları hazırlıklarına yaptıkları anı maçlarıyla devam ediyor.
Anı maçları kapsamında Serdarlı ile Kırıkkale, Serdarlı Kulübü’ne uzun yıllar hizmetleri bulunan Aziz Efeoğlu - Gürsel Küçükoğlu Anı Maçı’nda karşı karşıya geldi.
Cihangir'de oynanan mücadeleyi Serdarlı 5-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Serdarlı'nın gollerini Mustafa Yorgancı (2), Eser Yücel, Turgay Sütçüoğluları ve Ali Küçükoğlu kaydetti.
 
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