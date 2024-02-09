Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe’de

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen eski oyuncusu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün ardından A Milli Futbol Takımı'nın bir diğer oyuncusu ile daha anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, sezon başı ayrılık yaşadığı Serdar Dursun ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Umut Nayir’i daha fazla forma şansı bulabileceği Siltaş Yapı Pendikspor’a kiralayan sarı lacivertliler, santrfor arayışına girmişti. Fenerbahçe, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimlere yöneldi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda, Erencan Yardımcı ve Serdar Dursun isimleri ön plana çıktı. Erencan için talep edilen yüksek bonservis bedeli sebebiyle rota Serdar Dursun’a döndü. Pivot özelliği olan bir santrforun oyun sistemine daha kolay adapte olacağını düşünen İsmail Kartal, Serdar Dursun hakkında olumlu görüş belirtti.

Sezon başında Vavacars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, 24 maçta forma giydi. 8 kez 11’de şans bulan milli futbolcu, 6 defa fileleri havalandırdı.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe'de 64 maça çıkan Serdar Dursun, 19 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım formasını ise 10 defa giyen deneyimli santrfor, 7 gol kaydetti.

