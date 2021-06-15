Serdar Dursun Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Darmstadt'ta noktalayan Serdar Dursun'u renklerine bağladığını açıkladı.
2020-2021 sezonunda Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda 36 maça çıkan Serdar, fileleri 29 kez havalandırmış ve 8 de asist yapmıştı.
Daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formalarını da terleten Serdar Dursun'un kontratı yaz dönemi itibarıyla sona eriyordu.
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