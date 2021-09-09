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"Sensiz bir kişi eksiğiz"

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Mormenekşe Spor Kulübü taraftar kartlarını satışa çıkardı, sloganı ile taraftarına mesaj verdi.

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"Sensiz bir kişi eksiğiz"
Aksa Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2021-2022 sezonu taraftar kartlarını satışa çıkardı.
“SENSİZ 1 KİŞİ EKSİĞİZ” sloganı ile satışa çıkarılan taraftar kartları 200 TL’den satılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada taraftar kart almak isteyenlerin 05428609302-05338652530 numaralı telefonlardan yardım alabilecekleri belirtildi.
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