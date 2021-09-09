"Sensiz bir kişi eksiğiz"

Aksa Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2021-2022 sezonu taraftar kartlarını satışa çıkardı.
“SENSİZ 1 KİŞİ EKSİĞİZ” sloganı ile satışa çıkarılan taraftar kartları 200 TL’den satılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada taraftar kart almak isteyenlerin 05428609302-05338652530 numaralı telefonlardan yardım alabilecekleri belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.