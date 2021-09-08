Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a tepki

Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde beklenmedik bir sonuç aldı. Hollanda'ya konuk olan ay yıldızlılar, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.
G Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye, 11 puan ile 3'üncü sıraya geriledi. Puanını 13'e çıkaran Hollanda ise averaj farkıyla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.
Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım, 31 yıl sonra 5 farklı kaybetmiş oldu. Türkiye en son 1990 yılında İrlanda Cumhuriyeti'ne 5-0 yenilmişti.
Hollanda karşısında yaşanan büyük şok tepkileri de beraberinde getirdi. Uzun süre ''Şenol Güneş istifa'' tezahüratlarında bulunan Türk taraftarlar, oyundan çıkan kaptan Burak Yılmaz'ı da ıslıkladı.
Bu arada, A Milli Takım, Norveç maçına 3 isimden yoksun çıkacak.
Hollanda karşısında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra grup maçlarında ikinci sarı kartlarını gören Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.
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