banner583
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
13 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
139 0
 
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
55 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
20 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
110 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
87 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
48 0
banner661

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a tepki

banner476

Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya farklı kaybetti. Sahadan 6-1 mağlup ayrılan ay yıldızlılar, G Grubu'nda 3'üncü sıraya geriledi. Türk taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'a tepki gösterdi

banner666
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a tepki
Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde beklenmedik bir sonuç aldı. Hollanda'ya konuk olan ay yıldızlılar, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.
G Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye, 11 puan ile 3'üncü sıraya geriledi. Puanını 13'e çıkaran Hollanda ise averaj farkıyla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.
Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım, 31 yıl sonra 5 farklı kaybetmiş oldu. Türkiye en son 1990 yılında İrlanda Cumhuriyeti'ne 5-0 yenilmişti.
Hollanda karşısında yaşanan büyük şok tepkileri de beraberinde getirdi. Uzun süre ''Şenol Güneş istifa'' tezahüratlarında bulunan Türk taraftarlar, oyundan çıkan kaptan Burak Yılmaz'ı da ıslıkladı.
Bu arada, A Milli Takım, Norveç maçına 3 isimden yoksun çıkacak.
Hollanda karşısında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra grup maçlarında ikinci sarı kartlarını gören Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.