Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a tepki

Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya farklı kaybetti. Sahadan 6-1 mağlup ayrılan ay yıldızlılar, G Grubu'nda 3'üncü sıraya geriledi. Türk taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'a tepki gösterdi

Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde beklenmedik bir sonuç aldı. Hollanda'ya konuk olan ay yıldızlılar, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

G Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye, 11 puan ile 3'üncü sıraya geriledi. Puanını 13'e çıkaran Hollanda ise averaj farkıyla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım, 31 yıl sonra 5 farklı kaybetmiş oldu. Türkiye en son 1990 yılında İrlanda Cumhuriyeti'ne 5-0 yenilmişti.

Hollanda karşısında yaşanan büyük şok tepkileri de beraberinde getirdi. Uzun süre ''Şenol Güneş istifa'' tezahüratlarında bulunan Türk taraftarlar, oyundan çıkan kaptan Burak Yılmaz'ı da ıslıkladı.

Bu arada, A Milli Takım, Norveç maçına 3 isimden yoksun çıkacak.

Hollanda karşısında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra grup maçlarında ikinci sarı kartlarını gören Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.

