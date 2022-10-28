Şenol Güneş resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör ValerienIsmael ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak.

Güneş, Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda başlayan ve 2018-2019 sezonunda ligin son maçıyla tamamlanan 4 yıllık döneminde siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la Süper Lig'deki şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 220 gol gördü.

İLK 2 SEZONDA BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Güneş, Beşiktaş'taki ilk görev yılında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla başladığı 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak ilk şampiyonluğu kazanırken, bir sonraki sezonda da kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunu ise 77 puanla zirvede tamamladı.

SON 2 SEZON BAŞLADIĞI GİBİ BİTMEDİ

Üst üste gelen şampiyonluklardan sonraki iki sezon Şenol Güneş ve Beşiktaş için arzu edildiği gibi bitmedi.

Beşiktaş, Güneş'in üçüncü sezonu olan 2017-2018 sezonunda 71 puanla sezonu 4. sırada noktaladı. Son sezonunda şampiyonluk yarışını ligin son haftalarına kadar taşımayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenilerek şampiyonluk umudunu kaybetti.

Güneş'in siyah-beyazlı takımdaki son sezonu ise Beşiktaş'ta en az puan topladığı sezon olarak kayıtlara geçti. Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada noktaladı.

