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Şenol Güneş, EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu açıkladı. Güneş, kadroda 3 yeni oyuncuya yer verdi

Şenol Güneş, EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı

Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğini belirtti.

Antalya'da 27 ve 31 Mayıs'ta 2 hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Şenol Güneş, 3 Haziran'da Almanya'da bir özel müsabaka daha oynayacaklarını kaydetti.

Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden Güneş, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu kaydetti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kadroda 3 yeni oyuncuya yer verdi. Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı.  

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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