Şenkayalar anı maçı Esentepe’nin

Cihangir Stadı’nda oynanan Ali Şenkayalar anı maçında Cihangir ile Esentepe karşı karşıya gelirken maçın galibi 3 – 1’lik skorla Esentepe oldu

Aksa futbol liglerinde takımların sezon öncesi çalışmaları hazırlık maçları ve turnuvalarla devam ediyor.

Bu bağlamda Cihangir Spor Kulübü’nde yıllarca emek harcayan merhum Ali Şenkayalar için geçtiğimiz gün anı maçı oynandı.

Cihangir Stadı’nda oynanan Ali Şenkayalar anı maçında süper lig ekipleri Cihangir ile Esentepe mücadele etti. Karşılaşmayı konuk Esentepe takımı 3 – 1 kazanan taraf oldu.

Ev sahibi takımın tek golünü Ola kaydederken, konuk Esentepe’nin gollerini Lucman, Ali Avcısoyu ve Benjamin kaydetti.

