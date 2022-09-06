Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın annesi merhum Şengül Törehan adına oynanan Şengül Törehan Anı Maçı’nda Miracle Değirmenlik rakibi K.Kaymaklı’yı 5-3 mağlup etti



Necati KÜLAHLILAR

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın annesi merhum Şengül Törehan adına oynanan anı maçında Süper Lig ekipleri Miracle Değirmenlik ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldiler.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle geçerken ev sahibi Miracle Değirmenlik ilk devreyi 3-2 önde bitirirken karşılaşmayı da 5 -3 kazandı.

Değirmenlik’e galibiyeti getiren golleri, Murat Ormancı, biri penaltıdan iki gol Kasım Tağman, Bentley ve Şükrü atarken, K.Kaymaklı’nın gollerini ise İbrahim Kaba, Felix ve penaltıdan Hasan Evren kaydetti.

Maç sonunda Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan ve eşi Ebru Törehan katkı koyan hakemlere, takımlara ve K.Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina’ya plaket ve madalya takdim ettiler.

