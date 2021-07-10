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Şener Özdevrim’e, 40. yıl plaketi

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Şener Özdevrim’e, 40. yıl plaketi
Doğan Türk Birliği (DTB) alt yapısı dendiği anda akla gelen ilk isim olan DTB altyapı antrenörüŞener Özdevrim, görevinde 40. yılını doldurdu.
Doğan Türk Birliği alt yapısında birçok oyuncu yetiştiren, futbolumuza yıldızlar kazandıran Şener Özdevrim’in, Doğan Türk Birliği alt yapısındaki 40. Yılından dolayı bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene Doğan Türk Birliği yöneticileri ve sporcu velileri de katılırken, Şener Özdevrim’e 40. yıl plaketi taktim edildi.
 
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