Şener Özbayraklı Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu törende Şener Özbayraklı, kendisini 2 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geride kalan sezonlarda Fenerbahçe forması da giyen Şener Özbayraklı, Galatasaray'da geçen sezon 12 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynadı.

