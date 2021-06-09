Şener Özbayraklı Başakşehir'de

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu törende Şener Özbayraklı, kendisini 2 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geride kalan sezonlarda Fenerbahçe forması da giyen Şener Özbayraklı, Galatasaray'da geçen sezon 12 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynadı.
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