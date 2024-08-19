Sena Yeşilova’da antrenmanlara başladı. Küçük Kaymaklı ve Yeşilova'nın transferinde anlaşmasına rağmen Sena transferden haberi olmadığını söylemiş ve Yeşilova’ya transferi ile ilgili olarak kriz yaşanmıştı. Ortaya çıkan durum üzerine yapılan görüşmeler sonrasında Sena, yeşil beyazlı Alsancak Yeşilova ile anlaşarak antrenmanlara başladı. Yeşilova’nın tecrübeli teknik adamı Caner Oshan'ın da kadroda görmek istediği başarılı stoper Sena Develioğlu kiralık olarak kadro dahil oldu.

