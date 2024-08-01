Sena Süper Lig’de oynamak istiyor

Küçük Kaymaklı’nın başarılı futbolcusu Sena, önümüzdeki sezon Süper Lig’de top koşturmak istiyor.

Küçük Kaymaklı yönetimine yakın isimlerden aldığımız bilgiye göre Sena ile anlaşma koşullarının Sena’nın Süper Lig’de bir kulüpte oynamak istemesinden dolayı oluşmadığı ifade edildi.

Küçük Kaymaklı’nın Sena’yı satma konusunda olumsuz bir görüş ortaya koyduğu ancak oyuncunun kulüpte kalmak istememesinden dolayı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

İleriki günlerde Küçük Kaymaklı’ya Sena hakkında bir teklif gelip gelmeyeceği merak konusu.

