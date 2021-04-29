banner583
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
162 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
16 0
 
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
522 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
78 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
18 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
49 0
banner529
banner570

Şeker, Sertoğlu’na destek verdi

banner476

Şeker, Sertoğlu’na destek verdi
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Çanakkale’nin başkanı İbrahim Şeker, 5 Haziran'da yapılacak olanKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayanHasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
İbrahim Şeker konu ile ilgili açıklamasında “Çanakkale Türk Spor Kulübü olarak 5 Haziran’da yapılacak KTFF başkanlığı seçiminde tüm kulüplerimize eşit mesafede duran, futbolumuzu daha ileriye taşıyacağına inandığımız Hasan Sertoğlu’na desteğimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.