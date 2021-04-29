Şeker, Sertoğlu’na destek verdi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Çanakkale’nin başkanı İbrahim Şeker, 5 Haziran'da yapılacak olanKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayanHasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

İbrahim Şeker konu ile ilgili açıklamasında “Çanakkale Türk Spor Kulübü olarak 5 Haziran’da yapılacak KTFF başkanlığı seçiminde tüm kulüplerimize eşit mesafede duran, futbolumuzu daha ileriye taşıyacağına inandığımız Hasan Sertoğlu’na desteğimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.

