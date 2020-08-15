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Sedatgil, Baf’tan kopmadı

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Sedatgil, Baf’tan kopmadı
İsmet KARAOSMAN
K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı sol kanat futbolcusu Hasan Sedatgil, takımından kopmadı.
Gönyeli alt yapısından yetişip, Dağyolu’nda parlayan ve yıllardır Baf Ülkü Yurdu’nda oynayan Hasan Sedatgil, serbest transfer hakkını takımından yana kullandı. Hasan Sedatgil,Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay ile bir araya gelerek yeni sezon için anlaştı.
 
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