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Savic’ten Trabzonspor’a 3 yıllık imza

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Trabzonspor yeni transferi Stefan Savic'i KAP'a bildirdi

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Savic’ten Trabzonspor’a 3 yıllık imza
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Trabzonspor Kulübü, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
 
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