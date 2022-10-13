Sarıyer, Denizli’yle bağlarını kopardı

Niyazi Ergülen

Batı bölgesinin BTM 1. Lig ekiplerinden Denizli de uzun süredir görev yapan teknik adam Tuncay Sarıyer, Denizli’ye noktayı koydu.

Çeyrek asırdan fazla süredir Denizli Spor Kulübü’ne futbolcu, yönetici, teknik adam olarak görev yapan deneyimli teknik adam Tuncay Sarıyer kulüple bağlarını kopardığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tuncay Sarıyer’in paylaşımı şöyle:

1 Eylül 2022 Tarihinden itibaren, Denizli Spor Kulübü ile tüm ilişkilerimi sonlandırmış bulunmaktayım. Geçen 27 yıllık zaman dilimine futbolcu, yönetici, teknik adam olarak görev yaptım. Bu süre zarfında birçok fiziki altyapının gelişmesinde, birçok sportif başarıların yaşanmasında Kıbrıs Türk Futboluna kazandırdığımız sayısız futbolcu kardeşlerim olmuştur. Bu süre zarfında bana destek veren futbolcu kardeşlerime, yardımcılığımı yapan hocalarıma, yönetici, taraftar ve sempatizanlarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim. 2022-2023 futbol sezonunda özelde Denizli Spor Kulübüne, genelde ise tüm takımlarımıza başarılar dilerim.



