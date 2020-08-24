Sarıkaya’nın darbının faturası ağır

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Alayköy ile Pınarbaşı arasında oynanan BTM 2. Ligi 5. Grup maçında Alayköy ile Alayköy futbolcusu Aydoğan Sarıkaya’ya ağır ceza verdi.

Aydoğan Sarıkaya hakeme yönelik saldırı ve darp fiilleri nedeniyle 15 maç cezası verildi. Alayköy takımı 41. dakikada müsabakayı terk etmesi nedeniyle Alayköy hükmen mağlup olurken, ayrıca “-3” puan cezası verildi.

