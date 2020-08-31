Şanverdi resmen Dum Dum

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transferlerine devam ediyor.
Yonpaş Dumlupınar daha önce prensipte anlaştığı etkili hücumcu Osman Şanverdi'ye resmi imzayı attırdı.
İmza töreninde Yonpaş Dumlupınar yöneticisi Mülki Çemender de yer aldı.
Bonservisi Yenicami'de bulunan bulunan Osman Şanverdi geçtiğimiz sezon Dörtyol'da forma giymişti.
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