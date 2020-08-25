Şanverdi, Dumlupınar'da

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar'da yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.

Yonpaş Dumlupınar, hücum hattına Eray'dan sonra Osman Şanverdi'yi transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Dörtyol'da kiralık olarak forma giyen Osman, Yenicami'den kiralık olarak transfer edildi.