Saner’e, 7 numaralı forması hediye edildi

Mağusa Türk Gücü’nün başarılı kaptanı Yasin Kurt, kapanma süreci öncesinde başbakan Ersan Saner’i ziyaret ederek takımının formasını hediye etti.

Yasin Kurt, bir başka futbolcu Ramazan Tebelleşol ile ziyaret ettikleri başbakan Ersan Saner’e, kendisinin numarası olan 7 sırt numaralı Mağusa Türk Gücü formasını hediye etti.

Formanın üzerine ise Mağusa Türk Gücü taraftarı olan Ersan Saner’in oğlu Güneş Saner’in ismi yazıldı.



