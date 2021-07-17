Saner’den, Yeni Boğaziçi’ne söz

Yeni Boğaziçi kulüp başkanı Mehmet Fahlioğluları, KKTC Başbakanı Ersan Saner’e bir ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Yeni Boğaziçi kulüp tesisleri ile ilgili sıkıntılar Başbakana aktarılırken plaket ve forma takdim edildi. Başbakandan ise kulübün sıkıntıları ile ilgileneceği sözü alındı.

