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Saner’den, Yeni Boğaziçi’ne söz

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Saner’den, Yeni Boğaziçi’ne söz
Yeni Boğaziçi kulüp başkanı Mehmet Fahlioğluları, KKTC Başbakanı Ersan Saner’e bir ziyarette bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette Yeni Boğaziçi kulüp tesisleri ile ilgili sıkıntılar Başbakana aktarılırken plaket ve forma takdim edildi. Başbakandan ise kulübün sıkıntıları ile ilgileneceği sözü alındı.
 
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