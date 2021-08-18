AKSA Süper Lig ekibi Hamitköy'ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zemini bakıma alındı. Hamitköy'ün, Mağusa Türk Gücü ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında stad sorumlusu Cengiz Saner, zemini bakıma aldı. Gerekli biçme ve ilaçlamaları yapan Cengiz Saner, stadı kullanıma da kapattı.

