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Saner, Sertoğlu’nu kutladı

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Saner, Sertoğlu’nu kutladı
Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Hasan Sertoğlu’nu kutladı.
Başbakan Saner mesajında şunları kaydetti:
‘Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Sayın Hasan Sertoğlu’nu candan kutlar, başarılarının devamını dilerim.
Hedefimiz, Kıbrıs Türk futbolunun gelişmesi ve bir an önce uygulanan haksız ambargolardan kurtularak uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almaktır. Hükümet olarak tüm kulüplerimize ve Futbol Federasyonumuza gençlerimizin spor yapabilmeleri ve haksızlıkların giderilmesi için gereken desteği sağlamakta kararlıyız.’
 
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