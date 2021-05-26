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Saner güzel zemin için çalışıyor

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Saner güzel zemin için çalışıyor
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının antrenmanlara hazırlanma süreci devam ediyor.
Spor Dairesi ekipleriyle iş birliği içerisinde Esat Erdoğmuş Stadının zeminine gerekli bakımı yapan HamitköyStad sorumlusu Cengiz Saner, zeminin sağlıklı durumda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Cengiz Saner, güçlendirilen çimleri biçimini de gerçekleştirirken, 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacak olan Hamitköy Futbol Akademisinin antrenmanlarını güzel bir zeminde gerçekleştirmesini sağlayacak.
 
 
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