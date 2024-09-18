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Samsunspor, Başakşehir'i ikinci yarıda yıktı

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Samsunspor, Başakşehir'i ikinci yarıda yıktı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i ağırladı. İkinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yenen Karadeniz ekibi, bu sezon evinde ilk kez galip geldi. Başakşehir ise bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
İkinci yarıda rakibinin üstüne giden ev sahibi Samsunspor, 65. dakikada Marius Mouandilmadji ile 1-0 öne geçti. 72. dakikada Rick van Drongelen ile bir kez daha fileleri havalandıran Karadeniz ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sezon evinde ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Samsunspor puanını 9'a çıkardı.
Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan RAMS Başakşehir ise 10 puanda kaldı.
 
 
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