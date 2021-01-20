Samsun, Futbol Şehitlerini andı

Samsunspor kafilesinin20 Ocak 1989'da geçirdiği kazadaSamsunspor teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, ZoranTomic ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
Kazanın 32. yıl dönümü nedeniyleYılportSamsunspor Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve ZoranTomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan için anma töreni düzenledi.
Kalabalık bir topluluğun katılığı anma töreninde Samsun ilinin ileri gelenlerinin yanı sıra, YılportSamsunspor kulüp başkanıYüksel Yıldırım, yöneticiler, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve futbolcular katıldılar.
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