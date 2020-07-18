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Şampiyonun maçı Özkan’ın

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Şampiyon Mesarya’nın, Yalova’yı konuk edeceği 100. Yıl Stadındaki maçı Hüseyin Özkan yönetecek

Şampiyonun maçı Özkan’ın
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:09

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 30. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Şampiyon Mesarya’nın, Yalova’yı konuk edeceği 100. Yıl Stadındaki maçı Hüseyin Özkan yönetecek. Günün kritik maçlarından olan Bağcıl Stadındaki Bostancı Bağcıl – Çanakkale maçında Osman Özpaşa düdük çalacak.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

19 Temmuz Pazar, Saat 17:45

Lapta – Ozanköy, Şht Şevket Kadir Stadı, Şakir Azizoğlu

Mesarya – Yalova, 100. Yıl Stadı, Hüseyin Özkan

Maraş – Mormenekşe, Halil Kartal Stadı, Mehmet Sezener

Görneç – Gençler Birliği, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa

Esentepe – Yonpaş Dumlupınar, Erdal Barut Stadı, Serkan Durmaz

19 Temmuz Pazar, Saat 20:00

Girne Halk Evi – Karşıyaka, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

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