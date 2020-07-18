Şampiyonun maçı Özkan’ın

Şampiyon Mesarya’nın, Yalova’yı konuk edeceği 100. Yıl Stadındaki maçı Hüseyin Özkan yönetecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 30. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Şampiyon Mesarya’nın, Yalova’yı konuk edeceği 100. Yıl Stadındaki maçı Hüseyin Özkan yönetecek. Günün kritik maçlarından olan Bağcıl Stadındaki Bostancı Bağcıl – Çanakkale maçında Osman Özpaşa düdük çalacak.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
19 Temmuz Pazar, Saat 17:45
Lapta – Ozanköy, Şht Şevket Kadir Stadı, Şakir Azizoğlu
Mesarya – Yalova, 100. Yıl Stadı, Hüseyin Özkan
Maraş – Mormenekşe, Halil Kartal Stadı, Mehmet Sezener
Görneç – Gençler Birliği, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa
Esentepe – Yonpaş Dumlupınar, Erdal Barut Stadı, Serkan Durmaz
19 Temmuz Pazar, Saat 20:00
Girne Halk Evi – Karşıyaka, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı