Şampiyonluk onun avucuyla geldi

İktisatbank BTM 2. Lig final mücadelesinde karşı karşıya gelen Kaplıca Karadeniz 61 ile SFC Boğaziçi takımlarının mücadelesi uzatma dakikalarının da sonunda 1-1 berabere tamamlanmasıyla terfi eden penaltı atışlarında belli oldu.

Penaltı atışlarında Kaplıca Karadeniz 61 kalecisi Alihan Doğan, SFC Boğaziçi’nin gol ayağı olan ve maçın başarılı ismi Abdurrahman Bengi’nin penaltısını topa avucuyla dokunarak kurtarmasıyla adeta Kaplıca Karadeniz 61’e şampiyonluğu getiren isim oldu.

Kaleci Alihan maç sonunda mutluluğunu gözyaşları içinde eşiyle birlikte paylaştı.

